Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonundan işçilerin ailelerine taziye ziyareti

        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İliç'teki maden kazasına ilişkin, "Konuyu her yönüyle araştıracağız. İhmallerin ve aksaklıkların ortaya çıkması için çaba sarf ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:56 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonundan işçilerin ailelerine taziye ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İliç'teki maden kazasına ilişkin, "Konuyu her yönüyle araştıracağız. İhmallerin ve aksaklıkların ortaya çıkması için çaba sarf ediyoruz." dedi.

        Uslu ve beraberindeki heyet, Vali Hamza Aydoğdu ile altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçilerden Ramazan Çimen'in İliç merkezdeki İbrahim Çeçen Mahallesi'nde bulunan babaevini ziyaret ederek, aileye başsağlığı diledi.

        Uslu, taziye ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilere, komisyon olarak İliç'teki çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Maden sahasında arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Uslu, "Şu ana kadar 4 kardeşimizin cansız bedenine ulaşıldı. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 5 kardeşimizle ilgili de arama çalışmaları devam ediyor. Dün sahada da gördük. Yoğun bir şekilde 7/24 başta AFAD, sayın valimiz, valiliğimiz, ilgili kurumlar, STK'ler destek vererek oradaki çalışmalara devam ediyorlar." diye konuştu.

        Komisyon olarak hem toprak altında bulunan hem de vefat edenlerin yakınlarının tamamını ziyaret ettiklerini dile getiren Uslu, "Hem onlara başsağlığı dilleğinde bulunuyoruz hem de kaza sonrası ve kaza sırasındaki süreçlerle ilgili de kendilerinden bilgi alıyoruz. Ankara'ya döndükten sonra da komisyonumuz çalışmaya devam edecek. Çalışma süremiz 3 ay ancak genel kurulun kararı ile 1 ay daha uzatılabilir." ifadelerini kullandı.

        - "Önce insan, önce çevre sonra madencilik diyoruz"

        Uzatılma ile 3 aylık daha çalışma süreleri olduğuna değinen Uslu, şunları kaydetti:

        "Konuyu her yönüyle araştıracağız. İhmallerin ve aksaklıkların ortaya çıkması için çaba sarf ediyoruz. Tabii bundan sonra bu tür kazalar olmasın, olmaması için neler yapılması gerekiyor, hangi tür tedbirler alınması gerekiyor, onlar üzerinde de çalışıyoruz. Önce insan, önce çevre sonra madencilik diyoruz. İnsanı ve çevreyi önceleyen bir madencilik anlayışı bundan sonra nasıl kurgulanabilir bu konuda da inşallah raporumuzda önemli bölümler ve teklifler olacak. Ardından raporumuzu Genel Kurula ve ilgili kurumlara sunacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        Kayıp demans hastası annesini arıyordu! Acı son
        Kayıp demans hastası annesini arıyordu! Acı son
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        İstanbul'da 7 dakikada tsunami uyarısı!
        İstanbul'da 7 dakikada tsunami uyarısı!
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Erzincan'da bozayı yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüldü
        Erzincan'da bozayı yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüldü
        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da (3)
        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da (3)
        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu maden sahasında inceleme yaptı
        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu maden sahasında inceleme yaptı
        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da (2)
        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da (2)
        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Erzincan'da toplantı yaptı
        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Erzincan'da toplantı yaptı
        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da incelemelerine ba...
        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da incelemelerine ba...