TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonundan kaymakamlık ve belediyeye ziyaret

Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve üyelerden oluşan heyet, Vali Hamza Aydoğdu ile altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçilerden Şaban Yılmaz’ın İliç merkezdeki bulunan evini ziyaret ederek, aileye ve yakınlarına başsağlığı diledi.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, İliç Kaymakamlığı ve belediyesini ziyaret etti.

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