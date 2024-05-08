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        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonundan kaymakamlık ve belediyeye ziyaret

        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, İliç Kaymakamlığı ve belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 19:32 Güncelleme: 08.05.2024 - 19:32
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        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonundan kaymakamlık ve belediyeye ziyaret
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        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, İliç Kaymakamlığı ve belediyesini ziyaret etti.

        Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve üyelerden oluşan heyet, Vali Hamza Aydoğdu ile altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçilerden Şaban Yılmaz’ın İliç merkezdeki bulunan evini ziyaret ederek, aileye ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Ziyaretin ardından komisyon üyeleri, İliç Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

        Heyet son ziyaretlerle, Erzincan ve İliç ilçesindeki 2 günlük incelemelerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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