Erzincan'da Türk Eğitim-Sen üyeleri okul müdürünün öldürülmesini protesto etti

Türk Eğitim-Sen Erzincan Şubesi üyeleri, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesini protesto etti.

Erzincan Lisesi önünde toplanan Türk Eğitim-Sen'e bağlı öğretmenler, tepki amacıyla bugün okullarda ilk derse girmedi.

Türk Eğitim-Sen Erzincan Şube Başkanı Lütfü Küçük, burada grup adına yaptığı konuşmada, Oktugan'a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.