Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Hafız Kal Yarışması"nda Türkiye birincisi oldu:

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Hafız Kal Yarışması"nın Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde birinci oldu.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bölgelerinde dereceye girerek Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanan 4 yarışmacı 15 cüz kategorisinde, 5 yarışmacı da 5 cüz kategorisinde üçer soru yöneltilerek yarıştı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile salona gelen Erzurum Valisi Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin başkanlığındaki jüride bulunan zarflardan çekerek yarışma sırasını belirledi.

Kurallar ve yarışma hakkında bilgi veren Şahin, "Böyle bir yarışmayı ilk defa düzenliyoruz. Halka yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin katılmadığı ve 30 yaş üstü kadın erkek, herkese açık olan bir yarışma. Toplumumuzda hafızlık müessesesinin canlı kalmasını ve bu müesseseye katkı sunmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz bir yarışma. Türkiye'de hamdolsun bu güne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafızlık belgesi verilmiş olan yaklaşık 225 bin hafızımız var." diye konuştu.

Daha sonra iki kategoride mücadele eden yarışmacılar, sırayla jürinin karşısında soruları yanıtladı.