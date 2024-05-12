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        Kış uykusundan uyanan boz ayı Erzincan'daki tabiat parkında yavrusuyla görüntülendi

        Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı'nda kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan bozayı ve yavrusu görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:57 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:57
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        Kış uykusundan uyanan boz ayı Erzincan'daki tabiat parkında yavrusuyla görüntülendi
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        Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı'nda kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan bozayı ve yavrusu görüntülendi.

        Refahiye ilçesindeki yayla turizmin önemli merkezlerinden olan ve dört mevsim farklı güzellikler sunan tabiat parkı, el değmemiş doğası ile birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

        Parkta çok sayıda endemik bitkinin yanı sıra boz ayı, vaşak, yaban keçisi, domuz, kartal ve baykuş gibi birçok yaban hayvan barınma imkanı buluyor.

        Baharın gelişiyle doğanın canlandığı milli parkta, kış uykusundan uyanan bozayı ile yavrusunun görüntüleri dronla kayıt altına alındı.

        Görüntüde, yavrusu ile ormanda yiyecek arayan boz ayı, bir süre sonra ormanın derinliklerine kaçarak kayboluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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