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        Erzincan'da sağanak nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD kurtardı

        Erzincan'da şiddetli sağanak nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 23:13 Güncelleme: 12.05.2024 - 23:13
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        Erzincan'da sağanak nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD kurtardı
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        Erzincan'da şiddetli sağanak nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

        Kent genelinde öğleden sonra etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kemah ilçesine bağlı Ardos Yaylası'ndan dönmeye çalışan 6 kişi yağış nedeniyle yolda mahsur kaldı.

        Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye giden AFAD ekipleri, yaylada mahsur kalan 6 kişiyi kısa sürede kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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