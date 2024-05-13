Erzincan'da dereye devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Erzincan'da dereye devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Erzincan'da dereye devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Tekin G'nin (32) kullandığı 24 ES 111 plakalı otomobil, Refahiye-Sivas kara yolunun Köroğlu Deresi mevkisinde devrildi.
Dereye düşen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Fatih Furkan Şimşek’in (26) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan sürücü Tekin G. ise ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şimşek'in cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.