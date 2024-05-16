MSB Mehteran Birliği Erzincan'da konser verdi

Meydanda toplanan çok sayıda vatandaş, marşlara ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Mehteran Birliği konserde, "Ceddin Deden", "Genç Osman" ve "Bayrak Marşı"nın da aralarında bulunduğu çeşitli eserler seslendirdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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