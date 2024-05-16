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        MSB Mehteran Birliği Erzincan'da konser verdi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Erzincan'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:19 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:19
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        MSB Mehteran Birliği Erzincan'da konser verdi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Erzincan'da konser verdi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Mehteran Birliği konserde, "Ceddin Deden", "Genç Osman" ve "Bayrak Marşı"nın da aralarında bulunduğu çeşitli eserler seslendirdi.

        Meydanda toplanan çok sayıda vatandaş, marşlara ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

        Konserin ardından Mehteran Birliğine, Vali Hamza Aydoğdu tarafından çiçek takdim edildi.

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