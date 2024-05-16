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        BBP Genel Başkanı Destici, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Maalesef Türkiye'de bu darbe hevesleri bir türlü sona ermiyor. Tabii bu 2024 yılındaki yerel seçim sonuçları, belli ki çeşitli mihrakları da ümitlendirmiş gibi gözüküyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:01 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:01
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        BBP Genel Başkanı Destici, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Maalesef Türkiye'de bu darbe hevesleri bir türlü sona ermiyor. Tabii bu 2024 yılındaki yerel seçim sonuçları, belli ki çeşitli mihrakları da ümitlendirmiş gibi gözüküyor." dedi.

        Erzincan'ın Refahiye Belediyesini ziyaret eden Destici, partisinden Belediye Başkanı seçilen Fatih Kök'e ve meclis üyelerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

        İlçedeki esnafı ziyaret eden Destici, daha sonra il merkezine geçerek Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Bekir Aksun ile makamlarında görüştü.

        Mustafa Destici, Erzincan Belediyesi ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bugüne kadar yaşanan darbe girişimlerinden bahsetti.

        Bu darbe girişimlerine karşı net duruşa sahip bir siyasi parti olduklarını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

        "Her zaman milli iradenin, sivil siyasetin ve halkın yanında durduk. Bundan sonra da aynı tavrımızı sürdüreceğiz. Tabii 15 Temmuz'da başarılı olamadılar. Devletimiz, milletimiz bütün kurumlarıyla hem ülkesine hem devletine hem milletine sahip çıktı. Şimdi tabii onun üzerinden şöyle baktığımız zaman aşağı yukarı 8 yıl gibi bir süreç geçti ama maalesef Türkiye'de bu darbe hevesleri bir türlü sona ermiyor. Tabii bu 2024 yılındaki yerel seçim sonuçları, belli ki çeşitli mihrakları da ümitlendirmiş gibi gözüküyor. Emniyet Teşkilatımız, yargımız, bunlar bizim göz bebeğimiz olan kurumlar. Silahlı Kuvvetlerimiz, asla kurumlarımızın kurumsal kimliği üzerine ya da onların mensuplarını hedef alarak ya da onları kastederek ifade etmiyorum ama maalesef her meslek grubunun içerisinde bu tür demokrasi dışı yapılar ya da başka yerlere ya da başka kişilere hizmet eden maalesef kişiler, şahıslar bulunabiliyor.

        Maalesef bunlar, çeşitli operasyonları, farklı kılıflar adı altında, işte bazen bu işte bir çete operasyonu, bazen işte bir başka operasyon adı altında gündeme getirerek, aslında burada benzerde FETÖ'nün yaptığı taktiklerle işte dinlemeler, takip etmeler ve birtakım bürokratları, birtakım siyasetçileri, görevde olan ya da olmayan bakanlarımızı, hükümetimizi, Cumhur İttifakımızı ve Cumhurbaşkanımızı hedef aldığını görebiliyoruz. Burada da bu tür, anlattıklarıma benzer bir yapı gözüküyor."

        Türkiye'nin artık bunlara müsaade etmeyeceğini belirten Destici, şunları kaydetti:

        "İfşa olduklarını düşünüyorum, hukuk da gereğini yapacaktır. Ben bunları da son çırpınışlar olarak değerlendiriyorum. Yani hem devletimiz hem hükümetimiz hem Cumhur ittifakımız hem de aziz milletimiz bu tür yapılanmalara ya da işte bu tür darbe heveslerine asla fırsat tanımayacaktır. Bunlara prim vermeyecektir ve bunlar asla başarılı olmayacaklardır. Büyük Birlik Partisi de dediğim gibi her zaman devletinin ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın hükümetin yanındadır. Cumhur İttifakı'nın da ayrılmaz bir parçasıdır."

        Destici, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılandığı davaya değinerek, "Elbette ki cezasını çekmeli, yargılama da artık bugün nihayete ermeli, uzamamalı ve artık herkes hak ettiğinin karşılığını bulmalı. Hukuk cezasını vermeli ki bundan sonra hiç kimse devlete karşı, bir baş kaldırma ya da halkın bir bölümünü kendi tabanı mensubu dahi olsa devlete karşı kışkırtmaya, ayaklanmaya çağıramamalı. Bu bir ders olmalı, bu dersi de biz hukuk eliyle vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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