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        Erzincan'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

        Erzincan'da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:57
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        Erzincan'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
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        Erzincan'da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, 24. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Dayıkaraca, yaptığı konuşmada, kuruluşunun 177. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, köklerinden aldığı güçle geleceğe baktığını ifade eden Dayıkaraca, şunları kaydetti:

        "Teknolojide öncü kurum olan Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatımızda 23 bölge müdürlüğümüz, 973 tapu müdürlüğümüz ve 81 kadastro müdürlüğümüz ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 20 milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı işinin düştüğü bir devlet kurumu olarak 177 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyor.

        Kurumumuzun 177. yıl dönümünü kutlarken, bu başarıyı mümkün kılan herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Çalışanlarımızın özverisi, desteği, vatandaşlarımızın bize duyduğu inanç, bizlere her zaman ilham vermiştir. Birlikte, daha nice yıllara, daha büyük başarılara ve daha anlamlı hizmetlere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır."

        Törene, 24. Bölge Müdür Yardımcısı Bilal Selçuk, kurum personeli ve ilgili müdürler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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