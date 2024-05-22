Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi, faillerin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda şüpheli Ö.D’nin kullandığı araç içerisinde yapılan aramada, M.K’ye ait olduğu değerlendirilen kaçak 49 bin doldurulmuş makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K’nin işlemleri sürüyor.
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