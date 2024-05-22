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        Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:54
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        Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi, faillerin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda şüpheli Ö.D’nin kullandığı araç içerisinde yapılan aramada, M.K’ye ait olduğu değerlendirilen kaçak 49 bin doldurulmuş makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K’nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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