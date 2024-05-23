Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'ın yöresel ürünleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

        Erzincan'da coğrafi işaret almış ürünlerle hazırlanan yöresel kahvaltı, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'ın yöresel ürünleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da coğrafi işaret almış ürünlerle hazırlanan yöresel kahvaltı, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Erzincan Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Erzincan Bakır Evi'nde "Yöresel Erzincan Kahvaltısı Tanıtım Programı" düzenlendi.

        Etkinlikte, kente özgü kete, Erzincan tulum peyniri, su böreği, bal, ile kentin tescilli ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

        Vali Hamza Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası'nın 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatıldığını hatırlattı.

        Türk mutfağındaki lezzetlerin tanıtılması ve dünyaya duyurulması için bu tür etkinliklerin önemli olduğundan bahseden Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "Buradaki asıl amaç da coğrafi işaret almış ürünlerimizin tanıtılması. Bütün Türkiye'de 21-27 Mayıs tarihlerinde Türk mutfağının bütün güzellikleri sergileniyor. Bugün biz de Erzincan'ımızda sizlerle beraber mutfağımızı tanıtmak için bir sabah kahvaltısı tertip ettik ve coğrafi işaretli ürünlerimizle sabah kahvaltısı yaptık. Biz aynı zamanda geçen hafta, altı ürünümüze daha coğrafi işaret almak için müracaat ettik. Birincisi Erzincan yaprak döneri, ikincisi kasefe tatlısı, üçüncüsü tandır kete, dördüncüsü tava leblebi, beşincisi lüle baklava, altıncısı da sakı elma. Bu altı ürünümüz için de coğrafi işaret için müracaat ettik. Geleneklerimizi, mutfağımızı, geçmişten gelen tarihimizi ne kadar yaşatırsak, gençlere ne kadar onu tanıtırsak ve geleceğe taşırsak, tarihi de o kadar yaşatmış oluruz."

        Aydoğdu, kentin her alandaki potansiyelini tanıtmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Çin Tayvan'ın etrafını kuşattı, tatbikata başladı!
        Çin Tayvan'ın etrafını kuşattı, tatbikata başladı!
        Başkent için kritik uyarı!
        Başkent için kritik uyarı!
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Gözde'yi parkta öldürmüştü! İşte katil kocaya istenen ceza!
        Gözde'yi parkta öldürmüştü! İşte katil kocaya istenen ceza!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ayıp II
        Ayıp II
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir

        Benzer Haberler

        Erzincan'da jeotermal serada üretilen domatesin ilk hasadına başlandı
        Erzincan'da jeotermal serada üretilen domatesin ilk hasadına başlandı
        Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş yıl dönümü törenle...
        Erzincan'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş yıl dönümü törenle...
        Erzincan'daki Göyne Barajı bahar yağışlarıyla doldu
        Erzincan'daki Göyne Barajı bahar yağışlarıyla doldu
        Erzincan'da kuyuya düşen inek kurtarıldı
        Erzincan'da kuyuya düşen inek kurtarıldı
        Binali Yıldırım, Erzincan'daki "TEDx Ergan Etkinliği"nde üniversite öğrenci...
        Binali Yıldırım, Erzincan'daki "TEDx Ergan Etkinliği"nde üniversite öğrenci...