Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzincan'da altın madeni sahasındaki heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:03 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Erzincan'da altın madeni sahasındaki heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının, Çöpler köyündeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

        Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 262 sayfalık bilirkişi raporunda, kazanın teknik boyutları değerlendirildi.

        Raporda, altın madeni ocağını işleten şirketin izin belgeleri, olay yönetimi ve kusurlularının da incelendiği aktarıldı.

        - Rapor sonucundan

        Bilirkişi heyetinin değerlendirmeleri sonucu hazırlanan 262 sayfalık raporda, olay, 5510 sayılı SGK Kanunu 13/a-b maddesi gereğince "iş kazası" olarak tanımlandı.

        Şirketin organizasyon şemasının incelenerek, yöneticiler, mühendisler ile diğer görevlilerin görev sorumluluk ve yetkilerin tanımlandığı raporda, olayın meydana gelmesinin sebeplerine değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Proje yönetim mekanizmasının doğru/işler şekilde kurulmamış olmamasının, Faz4B olarak kapasite artışına gidilmiş olmasının ve hazırlanan projelerdeki tasarım eksiklik/hatalarının bulunmasının, işletme aşamasında proje tasarım kriterlerinin yetersiz takip edilmesinin, Faz 5 inşaatı sırasında, yığın liçine yakın mesafelerde ve yüksek miktarda patlayıcı kullanılarak yapılan patlatmaların yığın liçine olası hasar risklerinin belirlenmemesinin, uyarı sistemlerinin yetersiz olmasının, çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmamasının olayın meydana gelmesinde etkili olduğu kanaatine varılmıştır."

        Raporda, olayın çevre kirliliğine sebep olduğu görüşüne de yer verildi.

        Tasarım ve projelendirme aşamasında yığın liçin duraylılık (Herhangi bir cismin yerini ve konumunu

        koruyabilmesi koşulu) analizinde hazırlanan raporlarda, meri mevzuatlarının gerekliliklerini sağlayacak veri setlerinin kullanılmadığı belirtilerek, Maden ve Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlüklerin de yerine getirilmediği ifade edildi.

        - 13 kişi asli kusurlu görüldü

        Altın madeni ocağını işleten şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan, global projeler başkan yardımcısı J.H. ve Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 13 kişinin asli kusurlu olduğu kanaatine varıldı.

        Raporda ayrıca, 7 Ekim 2021 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Kararı veren yetkililerin de asli kusurlu olarak değerlendirildiği bilgisine yer verildi. 26 kişinin tali kusurlu olduğu aktarılan raporda, kazada "kaçınılmazlık unsuru"nun bulunmadığı kanaati yer aldı.

        - Olay geçmişi

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

        Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        9 yıldır eşine eziyet eden koca tutuklandı
        9 yıldır eşine eziyet eden koca tutuklandı
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!

        Benzer Haberler

        İliç'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı; 13 kişi asli,...
        İliç'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı; 13 kişi asli,...
        Erzincan'da altın madeni sahasındaki heyelana ilişkin bilirkişi raporu tama...
        Erzincan'da altın madeni sahasındaki heyelana ilişkin bilirkişi raporu tama...
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Erzincan'da üniversite öğrencileriyle buluştu
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Erzincan'da üniversite öğrencileriyle buluştu
        Erzincan'ın yöresel ürünleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı
        Erzincan'ın yöresel ürünleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı
        Erzincan'da jeotermal serada üretilen domatesin ilk hasadına başlandı
        Erzincan'da jeotermal serada üretilen domatesin ilk hasadına başlandı
        Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı