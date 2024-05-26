Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da baharda debisi artan Girlevik Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor

        Erzincan'da baharın gelişiyle yeşile bürünen ve kar sularının erimesiyle debisi artan Girlevik Şelalesi, doğal yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da baharda debisi artan Girlevik Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan’da baharın gelişiyle yeşile bürünen ve kar sularının erimesiyle debisi artan Girlevik Şelalesi, doğal yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

        Munzur Dağı'nın eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, dağlardaki karın erimesi ve yağışların bol olması nedeniyle coşkun akıyor.

        Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, 40 metre yüksekten dökülen şelale, bugünlerde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

        21 Ekim 2021'de "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillenen şelale, yemyeşil doğası ve serin havası ile şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

        - "Özellikle yurt dışından insanların ilgisini çekiyor"

        Ziyarete gelen Gürkan Gürer, AA muhabirine, şelalenin ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu söyledi.

        Şelalenin Doğu Anadolu Bölgesi’nde ender bulunan doğal güzelliklerden olduğunu belirten Gürer, "Girlevik Şelalesi’nin oluşumunun tamamen doğal olması, yurt içinden ve özellikle yurt dışından insanların ilgisini çekiyor. Öyle güzel bir cazibe noktasındayız. Ben Erzincanlı bir vatandaş olarak sıklıkla buraya geliyorum. Burada yemek yiyebiliyoruz, piknik yapabiliyoruz. Şehir içinden ve dışından hatta yurt dışından gelen insanlara burayı gelip görmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gürer, bahar aylarında kar sularının erimesiyle şelalenin farklı güzelliğe büründüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bahar aylarında kar sularının erimesi ve etrafının yeşillenmesi, buraya ayrı güzellik katıyor. Kışın ise şelalenin donması, bize yine ayrı güzellik sunuyor. Yaz aylarında ise burası kentin stresinden bizi uzaklaştırıyor. Özellikle yeşillik, akan su ve toprağın insanı rahatlatmaması mümkün değil. Ben herkese burayı gelip görmelerini tavsiye ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi

        Benzer Haberler

        Erzincan'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Havaların ısınmasıyla artan KKKA vakalarına karşı uyarı
        Havaların ısınmasıyla artan KKKA vakalarına karşı uyarı
        Erzincan'da bir kadının bisküviyle beslediği kızıl tilkiyle sohbeti gülümse...
        Erzincan'da bir kadının bisküviyle beslediği kızıl tilkiyle sohbeti gülümse...
        İliç'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı; 13 kişi asli,...
        İliç'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı; 13 kişi asli,...
        Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında 4 zanlı daha tutuklandı
        Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında 4 zanlı daha tutuklandı
        İliç'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı; 13 kişi asli,...
        İliç'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı; 13 kişi asli,...