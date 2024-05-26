Erzincan'da baharda debisi artan Girlevik Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Erzincan’da baharın gelişiyle yeşile bürünen ve kar sularının erimesiyle debisi artan Girlevik Şelalesi, doğal yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

Munzur Dağı'nın eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, dağlardaki karın erimesi ve yağışların bol olması nedeniyle coşkun akıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, 40 metre yüksekten dökülen şelale, bugünlerde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

21 Ekim 2021'de "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillenen şelale, yemyeşil doğası ve serin havası ile şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

- "Özellikle yurt dışından insanların ilgisini çekiyor" Ziyarete gelen Gürkan Gürer, AA muhabirine, şelalenin ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu söyledi. Şelalenin Doğu Anadolu Bölgesi’nde ender bulunan doğal güzelliklerden olduğunu belirten Gürer, "Girlevik Şelalesi’nin oluşumunun tamamen doğal olması, yurt içinden ve özellikle yurt dışından insanların ilgisini çekiyor. Öyle güzel bir cazibe noktasındayız. Ben Erzincanlı bir vatandaş olarak sıklıkla buraya geliyorum. Burada yemek yiyebiliyoruz, piknik yapabiliyoruz. Şehir içinden ve dışından hatta yurt dışından gelen insanlara burayı gelip görmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.