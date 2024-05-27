Erzincan Valisi Aydoğdu, İliç'teki maden ocağında kontrollü toprak indirildiğini açıkladı

Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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