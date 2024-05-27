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        Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında şirketin yabancı uyruklu yatırım projeleri müdürü tutuklandı

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde, 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 20:57 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:57
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        Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında şirketin yabancı uyruklu yatırım projeleri müdürü tutuklandı
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        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde, 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. tutuklandı.

        Çöpler köyündeki altın madeni ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan, şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı.

        Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 13’e yükseldi.

        Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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