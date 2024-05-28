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        Erzincan'da kaza sonrası alev alarak yanan araçtaki 1 kişi öldü

        Erzincan'da bariyerlere çarptıktan sonra alev alarak yanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 00:25 Güncelleme: 28.05.2024 - 00:25
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        Erzincan'da kaza sonrası alev alarak yanan araçtaki 1 kişi öldü
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        Erzincan'da bariyerlere çarptıktan sonra alev alarak yanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        K.A’nın kullandığı 29 AAD 862 plakalı otomobiil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı.

        Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı.

        Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti.

        Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

        S.F'nin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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