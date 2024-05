A Milli Kadın Futbol Takımı sporcuları yeni başarılar hedefliyor

KEMAL ÖZDEMİR - A Milli Kadın Futbol Takımı sporcuları, ay-yıldızlı formayla yeni başarılar elde etmek istiyor.

Kadın milliler, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi'nde 31 Mayıs Cuma günü Azerbaycan’la Erzincan’da karşılaşacak.

Maç öncesi Erzincan’da kampa giren milli sporcular, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Milli futbolcu Zeynep Kerimoğlu, elde ettikleri başarıları sürdürmek istediklerini söyledi.

Azerbaycan karşılaşmasını galibiyetle tamamlamak istediklerini ifade eden Kerimoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında bizim için her maçın değeri ve önemi çok fazla. Azerbaycan maçını sakatlık yaşamadan en iyi şekilde tamamlamayı düşünüyoruz. Tüm Erzincan halkını maça davet ediyoruz. Seyircinin bize vereceği destekten güç alacağız. C Ligi'nde gösterdiğimiz başarıyı B Ligi'nde de göstermek istiyoruz ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Kampta şu an hiçbir problemimiz yok, her şey çok iyi gidiyor. Takım olarak zaten birlikte çok fazla bulunduk."

- Kaleci Gamze Yaman: "Hedefimiz, dünyada büyük başarılara imza atmak"