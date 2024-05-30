Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin mezuniyet töreninde Filistin'e destek

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) mezuniyet töreninde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto edip Gazze halkına destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin mezuniyet töreninde Filistin'e destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) mezuniyet töreninde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto edip Gazze halkına destek verdi.

        EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi'ndeki mezuniyet törenine Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kurum müdürleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Öğrenciler, geçit töreninde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto edip Gazze halkına destek verdi. Ellerinde Filistin bayrağının renklerinden oluşan balonlar ve Filistin bayraklarıyla yürüyen öğrenciler, "Soykırıma hayır", "Filistin'e destek, siyonizme lanet" pankartları açtı.

        Vali Aydoğdu, törende, mezun öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Öğrencilere seslenen Aydoğdu, "Anne ve babaların da bir anlamda mezuniyet töreni. Sizinle beraber biz de 16 Ağustos tarihinde Erzincan'a Vali olarak atandık ve bir yılı beraber geçirdik. Kendi mezuniyetimdeki heyecanı, şu anda burada sizlerle birlikte aynı duygularla hissettim. Bir yıl boyunca sizinle beraber olduk ve sizden öğrendiklerim oldu." diye konuştu.

        CHP Milletvekili Sarıgül, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, "İsrail uzantısı Amerika'dır. Amerika'nın bastığı yerde ot bitmez. Ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz." dedi.

        Belediye Başkanı Aksun, Erzincan'ın kardeşliğin şehri olduğunu belirterek, öğrencilere başarı diledi.

        Rektör Prof. Dr. Levent, "Gazze'nin güney sınırında Refah kentinde yerlerinden edilmiş savunmasız Filistinli vatandaşların barındığı çadır kampına Netanyahu'nun siyonist, insanlık dışı, kasıtlı, acımasızca bombalı saldırı ve vahşetini lanetle kınıyor, Gazze şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Burukluk yaşıyoruz, bu yüzden bahar şenlikleri ve mezuniyet programında yer alan müzik programlarını kaldırdık." değerlendirmesinde bulundu.

        Törenin sonunda 4 bin 600 öğrenci kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği gece kulübü yangını soruşturması tamamlandı: 22,5 yıla kadar hapis istemi
        Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği gece kulübü yangını soruşturması tamamlandı: 22,5 yıla kadar hapis istemi
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Sınıfta öğretmen dövmenin kefaleti: 300 bin TL!
        Sınıfta öğretmen dövmenin kefaleti: 300 bin TL!
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        D vitamini eksikliği MS riskini artırıyor
        D vitamini eksikliği MS riskini artırıyor
        Philadelphia Koridoru neden önemli?
        Philadelphia Koridoru neden önemli?
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

        Benzer Haberler

        İliç soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı
        İliç soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı
        A Milli Kadın Futbol Takımı sporcuları yeni başarılar hedefliyor
        A Milli Kadın Futbol Takımı sporcuları yeni başarılar hedefliyor
        Erzincan'da bariyere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
        Erzincan'da bariyere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
        Erzincan'da kaza sonrası alev alarak yanan araçtaki 1 kişi öldü
        Erzincan'da kaza sonrası alev alarak yanan araçtaki 1 kişi öldü
        Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında şirketin yabancı uyruklu yatırım...
        Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında şirketin yabancı uyruklu yatırım...
        İliç'te arama çalışmalarında bir kez daha toprak kaydı, olay anı kamerada (...
        İliç'te arama çalışmalarında bir kez daha toprak kaydı, olay anı kamerada (...