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        Erzincan'da yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde aç kalan kurt yerleşim yerinde yiyecek aradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:55
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        Erzincan'da yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde aç kalan kurt yerleşim yerinde yiyecek aradı.

        Yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, ilçe merkezine inerek mahalle aralarında gezindi.

        Son olarak Camii Şerif Mahallesi'nde sokaklarda yiyecek arayan kurt, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        Görüntülerde, çevredeki evlerin arasında ilerleyen kurtun daha sonra sokaktan çıkarak uzaklaşması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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