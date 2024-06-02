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        Erzincan'da sulama kanalına devrilen minibüsün sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Erzincan'da sulama kanalına devrilen minibüsün sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:37
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        Erzincan'da sulama kanalına devrilen minibüsün sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Erzincan’da sulama kanalına devrilen minibüsün sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.

        Hasan Ö’nün kullandığı 63 EE 744 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

        Olay yerine gelen itfaiyeciler, araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkardı.

        Hasan Ö. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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