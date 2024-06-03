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        Erzincan'da aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Erzincan'da "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:05
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        Erzincan'da aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Erzincan'da "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, C.K'yi Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı.

        Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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