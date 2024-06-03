Erzincan'da aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Erzincan'da "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Erzincan'da "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, C.K'yi Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.
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