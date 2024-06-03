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        "Huzur Erzincan" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Polis ekiplerince düzenlenen "Huzur Erzincan" operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 19:36 Güncelleme: 03.06.2024 - 19:36
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        "Huzur Erzincan" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Polis ekiplerince düzenlenen "Huzur Erzincan" operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekiplerince, "Huzur Erzincan" operasyonu kapsamında suçluların yakalanması için ortak çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi, narkotik suçlarının ve çetelerinin önüne geçilmesi, kaçakçılık ile asayiş suçlarının engellenmesi amacıyla 7 şüpheliye yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Zanlıların ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda bir av tüfeği, 9 milimetre çapında 36 fişek, 7,65 milimetre çapında fişek, 2 kurusıkı tabanca, 2 adet 300 miligram hap, bir şarjör, 40 kurusıkı tabanca fişeği, çeşitli çap ve ebatlarda 20 bıçak ve 2 kama ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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