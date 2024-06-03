"Huzur Erzincan" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen "Huzur Erzincan" operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekiplerince, "Huzur Erzincan" operasyonu kapsamında suçluların yakalanması için ortak çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi, narkotik suçlarının ve çetelerinin önüne geçilmesi, kaçakçılık ile asayiş suçlarının engellenmesi amacıyla 7 şüpheliye yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.