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        Erzincan Valiliği statta Filistin bayrağıyla ilgili yaşanan olay hakkında soruşturma başlattı

        Erzincan Valiliği, A Milli Kadın Futbol Takımı ile Azerbaycan arasında 31 Mayıs'ta oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup üçüncü maçında statta Filistin bayrağıyla ilgili yaşanan olay hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:11
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        Erzincan Valiliği statta Filistin bayrağıyla ilgili yaşanan olay hakkında soruşturma başlattı
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        Erzincan Valiliği, A Milli Kadın Futbol Takımı ile Azerbaycan arasında 31 Mayıs'ta oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup üçüncü maçında statta Filistin bayrağıyla ilgili yaşanan olay hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "31 Mayıs'ta Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda Türkiye ile Azerbaycan A Milli Kadın Futbol Takımları arasında oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi futbol maçında, Filistin bayrağıyla ilgili yaşanılan olayın tüm detaylarıyla araştırılması için Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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