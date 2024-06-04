Erzincan Valiliği statta Filistin bayrağıyla ilgili yaşanan olay hakkında soruşturma başlattı

"31 Mayıs'ta Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda Türkiye ile Azerbaycan A Milli Kadın Futbol Takımları arasında oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi futbol maçında, Filistin bayrağıyla ilgili yaşanılan olayın tüm detaylarıyla araştırılması için Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Erzincan Valiliği, A Milli Kadın Futbol Takımı ile Azerbaycan arasında 31 Mayıs'ta oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup üçüncü maçında statta Filistin bayrağıyla ilgili yaşanan olay hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.