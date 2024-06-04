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        Erzincan'da işletme sahipleri arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Erzincan'da işletme sahipleri arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:44
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        Erzincan'da işletme sahipleri arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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        Erzincan'da işletme sahipleri arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Merkez Çarşısı'nda bulunan bir iş hanında iki işletme sahibi arasında ortak kullanım alanıyla ilgili tartışma çıktı.

        Tartışmanın kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

        Tarafları ayıran ekipler, yaralanan 4 kişiyi ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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