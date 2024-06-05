Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası öncesinde sporcular, Ergan Dağı'da test sürüşü yaptı

        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan Ergan Dağı'nda 19 ülkeden sporcuların katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 19:12 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası öncesinde sporcular, Ergan Dağı'da test sürüşü yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan Ergan Dağı'nda 19 ülkeden sporcuların katılımıyla başladı.

        Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı'nda düzenlenen şampiyonaya, 19 ülkeden 1'i kadın 100 sporcu katılıyor.

        Ergan Dağı'ndaki keskin virajlara sahip 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurda sporcular, ilk gün test sürüşleri gerçekleştirdi.

        Şampiyonaya katılan dünyaca ünlü sporcular, dörderli eleme finallerinde teknik kaykaylar üzerinde saatte 130 kilometreye varan hızlara ulaşacak ve keskin virajları dönerek iniş performanslarını sergileyecek.

        Dünya kaykay şampiyonu İspanyol sporcu Diego Poncelet, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 3 kez geldiğini söyledi.

        Ergan Dağı'nda geçen yıl yapılan şampiyonada birinci olduğunu hatırlatan Poncelet, şunları kaydetti:

        "Burası dünyanın en zorlu ve hızlı parklarından biri. Son iki yılın şampiyonuyum. Bu sene daha çok üst seviye sporcular buraya geldi. Burada her zaman sizin kontrolünüzün dışında olaylar olabiliyor. Düşebiliyorsunuz, sakatlanabiliyorsunuz. Hedefim bu sene de şampiyon olmak. Bugün herkes yavaş yavaş birbirini ölçmeye başladı. Yarışlar başlayınca neticeleri göreceğiz."

        - Adam Westfall: "Dünyanın bir ucundan buraya kaybetmeye gelmedim"

        ABD'li sporcu Adam Westfall da Ergan Dağı'nda oluşturulan parkuru çok beğendiğini belirterek "İlk gün sadece antrenman yapıyoruz. Parkurda bulunan virajlara alışmaya çalışıyoruz. Çok hızlı ve çok teknik bir parkur. Dünyanın bir ucundan buraya kaybetmeye gelmedim. Onun için iddialıyım. Geçen yıl Diego kazanmıştı. Bu sene de onun yerine ben almayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

        Hollandalı sporcu Lisa Peters ise oluşturulan parkurun çok zorlu olduğunu anlattı.

        Geçen yıl da burada yarıştığını dile getiren Peters, "Ben geçen yıl burada derece elde ettim. Bu sene diğer kızlar gelmedi. Ben erkeklerle yarışacağım. Burası bizim yarıştığımız bütün parkurlara göre daha çabuk hızlandığımız bir yer. Çok heyecan veren bir parkur. Onun için buraya tekrar gelmekten çok mutluyum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        İzmir'deki derin dondurucu vahşetinde yeni ayrıntılar: 4 kişiyi öldüren cani için istenen ceza belli oldu
        İzmir'deki derin dondurucu vahşetinde yeni ayrıntılar: 4 kişiyi öldüren cani için istenen ceza belli oldu
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?

        Benzer Haberler

        İliç'de toprak altından 112 gün sonra çıkarılan işçinin kimliği DNA testi i...
        İliç'de toprak altından 112 gün sonra çıkarılan işçinin kimliği DNA testi i...
        Erzincan'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 4 kişi yakalandı
        Erzincan'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 4 kişi yakalandı
        Erzincan'da işletme sahipleri arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da işletme sahipleri arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        İliç'te madendeki heyelanda 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
        İliç'te madendeki heyelanda 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
        Erzincan Valiliği statta Filistin bayrağıyla ilgili yaşanan olay hakkında s...
        Erzincan Valiliği statta Filistin bayrağıyla ilgili yaşanan olay hakkında s...
        "Huzur Erzincan" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        "Huzur Erzincan" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı