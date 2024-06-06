Erzincan'da park halindeki otomobil yandı

Fatih Mahallesi 708 Sokak üzerinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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