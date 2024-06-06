Erzincan'da park halindeki otomobil yandı
Erzincan'da park halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı.
Erzincan'da park halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı.
Fatih Mahallesi 708 Sokak üzerinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
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