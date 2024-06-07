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        Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

        Erzincan'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı öne sürülen 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:49
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        Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
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        Erzincan'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı öne sürülen 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Sosyal medya platformları" üzerinden sanal devriye çalışması yaptı.

        PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen N.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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