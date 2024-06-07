Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
Erzincan'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı öne sürülen 1 zanlı gözaltına alındı.
Erzincan'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı öne sürülen 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Sosyal medya platformları" üzerinden sanal devriye çalışması yaptı.
PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen N.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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