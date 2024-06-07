Erzincan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, kumu kurumları ve köylerden gelen vatandaşların da desteğiyle 750 ünite kan verildi.

Refahiye Kaymakamlığı himayesinde, Doğu Anadolu Erzurum Bölge Kan Merkezi, Türk Kızılay Erzurum ve Erzincan şubeleri işbirliğinde, "Yardımlaşmak Kanımızda Var Refahiye" sloganıyla Refahiye Gençlik Merkezi'nde kan bağış etkinliği yapıldı.

Hem kan stokunun normal seviyede tutulması hem de farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bağış kampanyasına, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile köylerden olmak üzere çok sayıda kişi destek verdi.

Öğrencilerin halk oyunu gösterisi sunduğu programda, bağışçılara canlı müzik eşliğinde yiyecek ikram edildi, çam verildi. Kampanyaya vatandaşlar 750 ünite bağışta bulundu. Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, yaptığı konuşmada, kan stoklarını arttırmak amacıyla düzenlenen kampanyaya vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Kan bağışında bulunmanın önemine vurgu yapan Köroğlu, şöyle konuştu: "Aramızdaki sevgi, muhabbet ve kardeşlik için birbirimize kan veriyoruz. 'Yardımlaşmak Kanımızda Var Refahiye' sloganıyla yapmış olduğumuz programda ilçemizde yardımlaşma ordusu kurulmuş durumda. Destek veren tüm kamu kurumlarına ve Refahiye halkına teşekkür ediyorum. Bugün hedefimiz en yüksek kan veren ilçe konumuna gelmek ve İstanbul ilimizin günlük kan verme miktarına ulaşmak. İlçemizde bugün toplanan kanların binlerce vatandaşımıza şifa olacağına inanmaktayım."