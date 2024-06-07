Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da eleme yarışlarıyla başladı

Ergan Dağı'ndaki keskin virajlara sahip 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurda 2 kategoride mücadele eden sporcular, eleme yarışları yaptı.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı'nda düzenlenen şampiyonada, 19 ülkeden 1'i kadın 100 sporcu mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.