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        Erzincan'daki Aygır Gölü doğaseverlerin uğrak noktası oluyor

        Türkiye'nin en yüksek krater gölleri arasında yer alan, Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki Aygır Gölü, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere doğa yürüyüşüne çıkan gruplarca sıklıkla ziyaret ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:24
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        Erzincan'daki Aygır Gölü doğaseverlerin uğrak noktası oluyor
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        Türkiye'nin en yüksek krater gölleri arasında yer alan, Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki Aygır Gölü, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere doğa yürüyüşüne çıkan gruplarca sıklıkla ziyaret ediliyor.

        Şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Keşiş Dağları eteğinde yer alan 2 bin 850 rakımdaki göl, yapısı ve doğasıyla son yıllarda doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

        Ziyaretçiler, Aygır Gölü'ne çıkarak hem doğanın keyfini çıkarıyor hem de birbirinden güzel fotoğraflar çekiyor.

        Çevresinde kamp ve kaya inişinin yapılabildiği gölde, bot gezisi ve dağ yürüyüşü de diğer aktiviteler arasında bulunuyor.

        Bölgede yürüyüş yapan gruptan Ozan Irmak, AA muhabirine, gölün ve çevresinin çok güzel olduğunu söyledi.

        Erzincan'ın doğal güzelliklerini, dağlarını sürekli gezerek fotoğraf çektiklerini dile getiren Irmak, "Aygır Gölü'ne geldik, müthiş doğası var. Yaklaşık 3 saat doğa yürüyüşü yaptık. Yorucu bir yürüyüş oldu ama yorulmamıza değdi. Çok güzel yerler gördük. Doğaseverlerin, doğayı kirletmeyecek insanların gelip burayı görmesini tavsiye ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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