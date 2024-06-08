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        Erzincan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Erzincan'da sağanak ve dolu nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 21:11 Güncelleme: 08.06.2024 - 21:11
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        Erzincan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
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        Erzincan'da sağanak ve dolu nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sağanak ve dolu nedeniyle kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

        Esnaf, iş yerlerinin önünü temizlerken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar doludan kaçmaya çalıştı.

        Erzincan Belediyesi ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise gelen ihbarları değerlendirerek vatandaşlara yardımcı oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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