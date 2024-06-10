GÜNCELLEME - Erzincan İliç'teki heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldı

Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İliç ilçemizdeki toprak kayması sonucu göçük altında kalan son 5 kardeşimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı ve sabrıcemil diliyoruz. İşçilerin cenaze namazları, Erzincan Terzibaba Camisi'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak. Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesinde, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'ta, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'de toprağa verilecek."

- Cenaze töreni düzenlendi Cansız bedenlerine ulaşılan işçiler için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla Erzincan'da cenaze töreni düzenlendi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgundan alınan cenazeler, kent merkezindeki Terzibaba Camisi'ne getirildi. Dua edilmesi ve helallik alınması sonrası İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin'in kıldırdığı namazının ardından Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesine, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'a, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'ye uğurlandı.