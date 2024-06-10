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        Bakan Bayraktar, İliç'te maden işçilerinin cenaze töreni sonrası konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin cenazelerinin bulunması için ilgili kurumların ve ekiplerin büyük özveriyle çalışarak süreci yürüttüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:02 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:02
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        Bakan Bayraktar, İliç'te maden işçilerinin cenaze töreni sonrası konuştu:
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin cenazelerinin bulunması için ilgili kurumların ve ekiplerin büyük özveriyle çalışarak süreci yürüttüklerini söyledi.

        Bakan Bayraktar, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan ve cansız bedenlerine ulaşılan son 5 işçi için Erzincan'daki Terzibaba Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

        İliç'te 13 Şubat'ta meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Hakikaten çok zorlu süreçti, çok zor bir işti. İliç'teki maden kazasında 10 milyon toprak aktı. Bu 9 kardeşimiz toprağın altındaydı. Adeta iğne ile kuyu kazdık. Samanlıkta iğne arar gibi onları aradık. İlk günden hem onların ailelerine hem İliç halkına hem de Erzincan'ımıza ve milletimize verdiğimiz söz, 'mutlaka bu kardeşlerimize bulacağız, onları ailelerine teslim edeceğiz' olmuştu. Çok şükür bugün bu sözümüzü tutabildiğimiz için şükrediyorum. Bu konuda çok büyük bir gayret gösterdik. Büyük bir fedakarlıkla arkadaşlarımız, bütün ekiplerimiz çok yoğun çalıştılar. AFAD ekiplerimiz, bütün bakanlıklarımız, oradaki sahadaki esas itibariyle arkadaşlarımız, kendi canlarını hiçe sayarak çok büyük bir özveriyle bu vazifeyi yerine getirdiler."

        - "Aileleri her aşamada bilgilendirdik"

        Bayraktar, aralıklarla işçilerin cenazelerine ulaşıldığını ve son olarak da 5 işçinin cenazelerinin toprak altından çıkarıldığını belirterek, cenaze merasimleriyle de son görevlerini yerine getirdiklerini anlattı.

        Bu süreçte özveriyle çalışan operatöründen, gözlem görevlilerine kadar bütün işçilere teşekkür eden Bayraktar, "Sabırla bizi bekleyen ailelere de çok şükranlarımı ifade etmek istiyorum çünkü çok zor bir süreç yaşadılar. Haber alınamayan, gecikilen her gün, hakikaten onlar için çok zordu ama büyük bir metanetle, bizim samimiyetle büyük bir gayret içerisinde olduğumuzu gördükleri için açıkçası büyük bir sabır içerisinde bu süreci bizimle beraber geçirdiler. Onları her aşamada bilgilendirdik." dedi.

        Olayın yaşandığı andan itibaren toprak altındaki 9 işçiye ulaşmayı öncelediklerini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Bugün itibarıyla bu süreci tamamlamış bulunuyoruz ama hemen akabinde özellikle buranın çevre ile alakalı tedbirlerini almaya başladık. Gerek suyuyla alakalı, gerek siyanürle alakalı bütün tedbirleri aldık. Onlar da çok şükür planladığımız şekilde devam etti. Sahadaki toprağın kaldırılması ile alakalı çalışmalarımızda çok büyük bir aşama kaydettik. Onun da sonuna yaklaşıyoruz. Dolayısıyla orada da çok ciddi bir ilerlememiz var. Şimdi önümüzde iki aşama daha kaldı. Bunlardan bir tanesi başından beri birlikte olduğumuz ailelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması. Çok büyük bir acı yaşadılar, çok büyük kayıpları var ama şimdi bütün devlet olarak imkanlarımızı seferber edeceğiz. Buradaki, içlerinde çok pırıl pırıl genç kardeşlerimiz, çocuklarımız var, onların geleceğiyle alakalı bütün tedbirleri alacağız. Yapılması gereken her şeyin çok yakın takipçisi olacağız. Bir diğer husus elbette ki bu olayın ilk günden itibaren sizinle de paylaştığımız süreç, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, olayda kusuru olan kim varsa bunun ortaya çıkarılması noktasındaki idari ve adli soruşturmaydı."

        - "Komisyon da raporunu hazırlayacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır"

        Bakan Bayraktar, maden kazasıyla ilgili TBMM'de araştırma komisyonunun kurulduğunu hatırlatarak, bir taraftan da konuyla ilgili soruşturmanın da başsavcılıkça sürdürüldüğünü söyledi.

        Soruşturmanın detaylı şekilde yürütüldüğünü bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Yani bu hadiseye sebep veren, gerçek kök sebepler nedir, bunların anlaşılması. Allah korusun, bunun gibi bir felaketin tekrar yaşanmaması için ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız bunu devam ettiriyorlar ama bunun ötesinde birkaç hafta önce Meclisimizde bir araştırma komisyonu (TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu) kuruldu. Orada da konu çok yönlü olarak, bütün partilerden müteşekkil bir komisyon tarafından, süreç çok büyük bir dikkatle takip ediliyor. Eminim kısa bir süre sonra herhalde birkaç hafta içerisinde o komisyon da raporunu hazırlayacak ve kamuoyuyla bunu paylaşacaktır. Dolayısıyla biz bu olayda kusurlu kim varsa, ne taraftaysa bunu tespit edip, yargıya teslim edilenler var, takip edilecekler var. Bu konuda da kamuoyunu bilgilendirmek isteriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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