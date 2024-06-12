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        Erzincan'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Erzincan'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:17
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        Erzincan'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Erzincan'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F. Ç'nin kullandığı 24 ABK 448 plakalı pikap ile H.Y idaresindeki 34 UPJ 80 plakalı otomobil, Tren Garı Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan H.Y. (69), A.Y. (68), F.Y. (69), N.E. (58) ile A.E (80) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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