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        Erzincan'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Erzincan'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:44 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:44
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        Erzincan'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Erzincan'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

        Erzincan Valiliği önünde düzenlenen programda, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği törende konuşan Yıldırım, Erzincan'ın kardeşlik ve hoş görü şehri olduğunu belirtti.

        Kentte bir süre önce acı olay yaşandığını ifade eden Yıldırım, "İliç madeninde 9 canımızı toprağa verdik. Olağanüstü, insan üstü bir gayretle yapılan çalışmalar sonunda toprak altında bir bedenimiz kalmadı. Bu acıyı hafifletmek için, gecesini gündüzüne katarak, gayret eden bütün görevlilere, İliç halkına bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Onlar bir maden şehidi, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, başsağlığı diliyorum." dedi.

        Yıldırım, güvenlik güçlerine fedakarca çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, görevlerinde başarı diledi.

        Bayramların, kırgınlıkları sona erdirme günü olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Yarın idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın sağlık içinde, huzur içinde, sevdiklerimizle, akraba ve dostlarımızla en güzel şekilde geçmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramlar yakınlaşmaktır, bayramlar, kucaklaşmaktır, bayramlar birlik ve beraberliği en yükseğe çıkarmaktır, dargınlıkların sona ermesi ve kucaklaşma günleridir. Bu vesileyle aranızda geçmişte öyle veya böyle kırgınlıklar oluşmuşsa bugünü de bu mübarek günlerde vesile bilerek bu kırgınlıklara da son verelim."

        Bayramlaşma törenine, 3. Ordu Komutanı Korgenaral Veli Tarakcı, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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