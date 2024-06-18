Erzincan Valisi Aydoğdu, bayramda görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların huzur ve güvenliği için bayram mesaisi yapan güvenlik güçlerini ziyaret edip bayramlaştı.

Kentte uygulama noktaları, karakol ile ilçe emniyet müdürlüğünde görevli olan güvenlik güçlerini ziyaret eden Aydoğdu, ekiplerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Uygulama noktalarında incelemede bulunan Aydoğdu, burada kullanılan araçlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, kolluk kuvvetlerinin önemli bir görev ifa ettiğini belirterek, "Milletimizin hizmetinde 24 saat görev yapıyorsunuz. Bayramlarda ve tatillerde kısaca her zaman görevinizin başındasınız. Sizlerin her daim hazır oluşunuz, hepimizi emniyette tutuyor. Allah sizleri kaza ve belalardan korusun. Sağlık içerisinde ailelerinizle beraber hayırlı bayramlar diliyor, hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.