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        Erzincan Valisi Aydoğdu, bayramda görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların huzur ve güvenliği için bayram mesaisi yapan güvenlik güçlerini ziyaret edip bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:17
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        Erzincan Valisi Aydoğdu, bayramda görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların huzur ve güvenliği için bayram mesaisi yapan güvenlik güçlerini ziyaret edip bayramlaştı.

        Kentte uygulama noktaları, karakol ile ilçe emniyet müdürlüğünde görevli olan güvenlik güçlerini ziyaret eden Aydoğdu, ekiplerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Uygulama noktalarında incelemede bulunan Aydoğdu, burada kullanılan araçlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, kolluk kuvvetlerinin önemli bir görev ifa ettiğini belirterek, "Milletimizin hizmetinde 24 saat görev yapıyorsunuz. Bayramlarda ve tatillerde kısaca her zaman görevinizin başındasınız. Sizlerin her daim hazır oluşunuz, hepimizi emniyette tutuyor. Allah sizleri kaza ve belalardan korusun. Sağlık içerisinde ailelerinizle beraber hayırlı bayramlar diliyor, hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ise mesai mefhumu gözetmeksizin görevini layıkıyla yerine getiren mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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