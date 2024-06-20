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        Erzincan'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

        Erzincan'da park halindeyken yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:41
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        Erzincan'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
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        Erzincan’da park halindeyken yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi 404 sokakta park halinde olan bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Kısa sürede aracı saran alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen Erzincan Belediyesine ait itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi aldıktan sonra yangına müdahale etti.

        Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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