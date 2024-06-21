"Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" başladı
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen "Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" başladı.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen "Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" başladı.
Valilik himayelerinde Kemaliye Kaymakamlığı, Belediyesi ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının (KEMAV) düzenlediği şenliklerde, 3 gün boyunca doğa ve su sporları ile kültür ve sanat etkinlikleri yapılacak.
Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, açılışta, bu yıl 45'incisi düzenlenen şenliklerin marka olduğunu söyledi.
Bölgede yapılan yol yatırımlarıyla, insanların hem şenlikleri hem de Kemaliye'nin güzelliklerini rahatça görebildiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:
"2004 yılında buraya ilk gelişimizdi. Yoldan geçerken 'Uçurumdan yuvarlanmayalım.' diye bildiğimiz bütün duaları okuduk. Ondan sonra dedim ki sorumluluğuz çok büyük. Burada hayatını kaybeden her can, bizim canımız oluyor. Dolayısıyla buraları ihya etmeliyiz. Bu yolları ihya etmek boynumuzun borcudur. Coğrafya zor, dağlar var, derin vadiler var, barajlar var ama bizim bir anlayışımız var, zor olan hemen yapılır, imkansız biraz zaman alır. Onun için 42 kilometre toplam tüneli olan, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan bu koridoru yapmaya karar verdik. Yol olmayan yerde hayat da olmaz, medeniyet de olmaz. Mazisi olmayanın atisi de olmaz."
Yıldırım, bayram trafiğinde yaşanan kazalara değinerek, "Önceki bayramlarda 300 vatandaş hayatını kaybediyordu. Bugün bu rakamlar 20'lere indi. Bu ne demektir biliyor musunuz ? Bırakın 200-250 insanın hayatını kurtarmak, 1 kişinin bile hayatını kurtarmaya vesile olmak, dünyanın bütün zenginliğine değişilmez." dedi.
Yıldırım, ayrıca şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından ilçe merkezinde sergi, butik otel gibi bazı açılışlar gerçekleştirildi.
Programlara, Yıldırım'ın yanı sıra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, KEMAV Başkanı Ferudun Çelikmen, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.
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