Erzincan'da banyonun havalandırmasına düşen karga yavrusu kurtarıldı
Erzincan'da bir evin banyosunun havalandırmasına düşen karga yavrusunu, itfaiye ekipleri kurtardı.
Erzincan'da bir evin banyosunun havalandırmasına düşen karga yavrusunu, itfaiye ekipleri kurtardı.
Kent merkezindeki Mimar Sinan Mahallesi 1199 Sokak'ta bir apartman dairesinin banyo havalandırmasından ses duyan vatadaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Eve gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, banyonun havalandırma boşluğunun alt kısmını matkap ve çekiç yardımıyla kırdı.
İçerde olduğu anlaşılan karga yavrusu, sesin geldiği yerde açılan küçük boşluk sayesinde bulunduğu yerden çıkartıldı.
Karga yavrusu, Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce gerekli bakımı yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.
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