Erzincan D-100 kara yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor
Erzincan'da, birçok ili doğudan batıya bağlayan D-100 kara yolunda, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yoğunluğu devam ediyor.
Erzincan'da, birçok ili doğudan batıya bağlayan D-100 kara yolunda, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yoğunluğu devam ediyor.
Bayram için Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'ye gidenler, dönüşte D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturuyor.
Özellikle Erzincan-Erzurum ve Erzincan-Sivas kara yolunda yaşanan trafik sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, polisler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik polisleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı kavşağındaki uygulama noktasında denetim gerçekleştiriyor.
Ekipler, gerekli denetim ve uyarılar sonrası sürücü ve yolculara çay, su, kek ve kahve ikram ederek vatandaşların bir süre mola vermelerini istedi.
Sürücü ve yolcular ise trafik denetimlerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.
Kara yolundaki trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.