Erzincan D-100 kara yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor

Sürücü ve yolcular ise trafik denetimlerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ekipler, gerekli denetim ve uyarılar sonrası sürücü ve yolculara çay, su, kek ve kahve ikram ederek vatandaşların bir süre mola vermelerini istedi.

Özellikle Erzincan-Erzurum ve Erzincan-Sivas kara yolunda yaşanan trafik sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, polisler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayram için Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'ye gidenler, dönüşte D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Erzincan'da, birçok ili doğudan batıya bağlayan D-100 kara yolunda, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yoğunluğu devam ediyor.

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