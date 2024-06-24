Erzincan'da komşusunu kürek ve sopayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Kavakyolu beldesi Hamidiye Mahallesi'nde 31 Temmuz 2023’te komşusu Nadim Yeşil’i kafasına sopa ve kürekle vurarak öldüren Hacı Cenap Kaya, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yakalanmış ve hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu esas hakkında mütalaasını yineleyerek, Kaya'nın suç tarihinde maktulü eline geçirdiği sopa ve kürekle defalarca vurmak suretiyle kasten öldürdüğü, bu hususun sanığın ikrarı, kamera görüntüleri, olay yeri inceleme raporuyla doğrulandığını belirterek, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Maktul yakınları ve avukatları, Kaya'nın "tasarlayarak canavarca hisle" cinayeti işlediğini ve bu nedenle üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

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