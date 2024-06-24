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        Erzincan'da komşusunu kürek ve sopayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Erzincan'da komşusunu kafasına kürek ve sopayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, müebbet hapisle cezalandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:14 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:14
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        Erzincan'da komşusunu kürek ve sopayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
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        Erzincan'da komşusunu kafasına kürek ve sopayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, müebbet hapisle cezalandırıldı.

        Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları ve maktul Nadim Yeşil'in yakınları katıldı.

        Tutuklu sanık Hacı Cenap Kaya, duruşmaya Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        Maktul yakınları ve avukatları, Kaya'nın "tasarlayarak canavarca hisle" cinayeti işlediğini ve bu nedenle üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

        Cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu esas hakkında mütalaasını yineleyerek, Kaya'nın suç tarihinde maktulü eline geçirdiği sopa ve kürekle defalarca vurmak suretiyle kasten öldürdüğü, bu hususun sanığın ikrarı, kamera görüntüleri, olay yeri inceleme raporuyla doğrulandığını belirterek, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Son sözü sorulan sanık Kaya, "Pişmanım, keşke olmasaydı, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Hacı Cenap Kaya'yı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Cezada indirim uygulamayan mahkeme, Kaya hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Kavakyolu beldesi Hamidiye Mahallesi'nde 31 Temmuz 2023’te komşusu Nadim Yeşil’i kafasına sopa ve kürekle vurarak öldüren Hacı Cenap Kaya, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yakalanmış ve hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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