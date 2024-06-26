Erzincan'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Erzincan'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Erzincan'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koordineli olarak FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arananların tespit ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.K. ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.K. yakalandı.
Firari hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından Erzincan T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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