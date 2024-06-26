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        Erzincan'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Erzincan'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:36
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        Erzincan'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Erzincan'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koordineli olarak FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arananların tespit ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.K. ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.K. yakalandı.

        Firari hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından Erzincan T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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