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        Erzincan'da bir kişi ağaç kesme tartışmasında akrabasını tüfekle öldürdü

        Erzincan'da bir kişi, ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:14 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:14
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        Erzincan'da bir kişi ağaç kesme tartışmasında akrabasını tüfekle öldürdü
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        Erzincan'da bir kişi, ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü.

        Kent merkezine bağlı Baltaşı köyünde yaşayan Hüseyin A. ile akrabası Erdoğan Ö. arasında ağaç kesme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ö. tüfekle Hüseyin A'yı vurdu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hüseyin A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaçan Erdoğan Ö. jandarma ekipleri tarafından köyün yakınlarında kısa sürede yakalandı.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hüseyin A'nın cenazesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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