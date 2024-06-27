Erzincan'da akrabasını öldüren zanlı tutuklandı

Kent merkezine bağlı Baltaşı köyünde ağaç kesme meselesi yüzünden tartıştığı akrabası Hüseyin A’yı tüfekle öldüren ve ardından jandarma ekipleri tarafından köyün yakınlarında yakalanan Erdoğan Ö’nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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