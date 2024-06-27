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        Erzincan'da akrabasını öldüren zanlı tutuklandı

        Erzincan'da ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:14 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:14
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        Erzincan'da akrabasını öldüren zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

        Kent merkezine bağlı Baltaşı köyünde ağaç kesme meselesi yüzünden tartıştığı akrabası Hüseyin A’yı tüfekle öldüren ve ardından jandarma ekipleri tarafından köyün yakınlarında yakalanan Erdoğan Ö’nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan Ö, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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