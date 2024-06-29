TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzincan'da incelemelerine başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında, Erzincan'da incelemelerine başladı.

Komisyon Başkanı Yurdunuseven, komisyon üyesi milletvekilleri ile CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de katıldığı inceleme öncesi Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonda her partiden temsilcilerin olduğunu söyledi.

Devlete emanet olarak teslim edilen hükümlü ve tutukluların durumlarını, problemler varsa tespiti ve bunları iyileştirmeyle neler yapabilecekleri üzerine çalıştıklarını belirten Yurdunuseven, şöyle konuştu: "Biz yine içeride tespitlerimizi yapacağız ve raporlarımızla birlikte üst kuruluna teslim bundan sonra gerekli tavsiyelerde bulunacağız. Çalışmalarımızın verimli sonuçlarını alıyoruz. Dün Erzurum'da söylemiştim. Çocukların hafta sonları görüşleriyle ilgili. Yine bununla ilgili çok fazlasıyla yaptığımız tavsiyelerin karşılığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü dediğimiz gibi neticede insan odaklı çalışıyoruz. Yaratılanı Yaratandan ötürü seviyoruz. İyi çalışmalar, güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz. Ve içerideki mahkumlarımızın da insan onuruna yakışır şekilde cezalarını çekip topluma ıslah olarak dönmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çalışmalarımız çabalarımız bu yöndedir."