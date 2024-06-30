Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Sıcaktan bunalanlar Dumanlı Tabiat Parkı'nın serinliğinde doğayla buluşuyor

        YUNUS EMRE KARATAŞ - Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı, şehir stresinden ve bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşıp serin bir ortamda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcaktan bunalanlar Dumanlı Tabiat Parkı'nın serinliğinde doğayla buluşuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        YUNUS EMRE KARATAŞ - Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı, şehir stresinden ve bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşıp serin bir ortamda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

        Kent merkezine 70, Refahiye ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan 8 bin 964 hektarlık alan üzerinde yer alan bölge, 2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edildi.

        Sarıçam ormanları, akarsuları ve gölleri ile her mevsim doğa tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkı, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle şehirden uzaklaşıp serin havada zaman geçirmek isteyen aileleri ağırlıyor.

        Tabiat parkında yürüyüş, spor, piknik ve çadır ile karavan kampı yapan aileler, zaman zaman müzik eşliğinde halay çekip keyifli zaman geçiriyor.

        Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçi ağırlayan ve kaymakamlığın bungalov evlerinin de bulunduğu parkta, 100'ün üzerinde endemik bitki türü de bulunuyor.

        - "İlçe merkezine 5 dakikalık mesafede"

        Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, AA muhabirine, yerli ve yabancı çok sayıda turisti tabiat parkında ağırladıklarını söyledi.

        Dumanlı Yaylası'nın Türkiye'nin sayılı turizmi merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Köroğlu, şöyle konuştu:

        "Dumanlı Tabiat Parkı ilçe merkezimize 4 kilometre uzaklıkta olup, 5 dakikada ulaşım imkanı sağlamaktadır. Tabiat parkımızda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan kamp alanı ile halı saha bulunmaktadır. Aynı zamanda çocuk oyun parkları, cami, piknik alanları da bulunuyor. Tabiat parkına gelen vatandaşlarımız şehrin stresinden uzakta tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kaymakamlığımız tarafından işletilen bungalov evler ise vatandaşlarımıza yaz, kış hizmet veriyor. Vatandaşlarımızı ender bir güzelliğe sahip bu güzel coğrafyayı görmeye bekliyoruz."

        Bungalov evlerde çalışan Ümran Gençoğlu ise Kaymakamlık bünyesinde bulunan kafede yöresel ürünleri vatandaşlara ikram ettiklerini belirterek, "Yöresel ürünlerimize yoğun ilgi var. Biz buraya gelen misafirlerin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Çok güzel bir ortam var, doğayla iç içeyiz. Yöresel ürünlerden özellikle fırında kete ve gözlemeyi misafirlerimize sabah kahvaltısında yapıp veriyoruz." dedi.

        Ziyaretçilerden Ebubekir Akdağ da bölgeye arkadaşlarının önerisi üzerine geldiğini anlatarak, "Doğa adeta çam ağaçlarıyla kapanmış durumda. Çok güzel bir ortam bulunuyor. Suyundan içmenizi özellikle tavsiye ederim. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        Panzerler çeyrek finalde
        Panzerler çeyrek finalde
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!

        Benzer Haberler

        TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzincan'da incel...
        TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzincan'da incel...
        Erzincan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 9 kişi yaral...
        Erzincan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 9 kişi yaral...
        Erzincan'da akrabasını öldüren zanlı tutuklandı
        Erzincan'da akrabasını öldüren zanlı tutuklandı
        Erzincan'da bir kişi ağaç kesme tartışmasında akrabasını tüfekle öldürdü
        Erzincan'da bir kişi ağaç kesme tartışmasında akrabasını tüfekle öldürdü
        Erzincan'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Erzincan'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Everest'e 3 kez çıkan Tunç Fındık, Türk bayrağını farklı zirvelere de taşıy...
        Everest'e 3 kez çıkan Tunç Fındık, Türk bayrağını farklı zirvelere de taşıy...