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        Erzincan'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

        Erzincan'da meydana gelen metrelerce yükseklikteki hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 17:34 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:34
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        Erzincan'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi
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        Erzincan'da meydana gelen metrelerce yükseklikteki hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kent merkezine bağlı Dereyurt köyüne ait mera ile yaylası arasında bulunan kırsal bölgede hortum meydana geldi.

        Bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum, kırsal arazide yaşanması nedeniyle herhangi bir hasara yol açmadı.

        Yaklaşık 15-20 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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