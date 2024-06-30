Erzincan'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum, kırsal arazide yaşanması nedeniyle herhangi bir hasara yol açmadı.

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