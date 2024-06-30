Erzincan'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçların dallarını kırdı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen malzemeleri kaldırdı, polis ekipleri de çevre emniyetini sağladı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısından düşen bazı malzemelerin bir kısmı hastanenin bahçesine düştü.

Erzincan'da etkili olan şiddetli fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçların dallarını kırdı.

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