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        Erzincan'da beton mikseri ile çarpışan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

        Erzincan'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu, 1'i çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:36 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:36
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        Erzincan'da beton mikseri ile çarpışan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
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        Erzincan'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu, 1'i çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

        Abdulhamit Ç'nin (34) kullandığı 06 GC 2951 plakalı beton mikseri, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, Murat S. (42) idaresindeki 25 AK 078 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine bölgeye, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde sıkışan 1'i çocuk 3 yaralı, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki G.S. (41) ve A.B.S'yi (4), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Burada tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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